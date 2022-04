‘Profploeg’ helpt om handelskern Avelgem te versterken

Leegstand is in heel veel steden en gemeenten een nijpend probleem, maar Avelgem scoorde wat dat betreft echt slecht. “Toen we startten had Avelgem een leegstandspercentage van 17%, wat een erg hoge score is”, zegt burgemeester Lut Deseyn. De leegstand wegwerken en de handelskern versterken was daarom een van de doelstellingen die het bestuur bij het begin van deze legislatuur voor ogen had. Er werd onder meer een ondernemersraad opgericht, een kernversterkingsplan opgemaakt dat de gemeente in zones verdeelt en linkt aan een systeem met premies, en een marketingcampagne opgezet. Avelgem diende dus ook een dossier in om een profploeg langs te krijgen, en die aanvraag werd dus goedgekeurd.