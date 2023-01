Pleegvader (51) riskeert 8 jaar cel voor seksueel misbruik opgevangen meisjes: “Hij was voor hen als een tweede vader maar beschaamde dat vertrouwen”

RONSE Treinreizi­gers hebben weer een (verwarmde) wachtzaal, nog even wachten op toiletten

Treinreizigers kunnen weer terecht in een droge en verwarmde wachtzaal in het stationsgebouw. Die is geopend van 6 tot 20 uur op weekdagen en van 7 tot 20 uur in het weekend.

23 januari