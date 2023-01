Pleegvader (51) riskeert 8 jaar cel voor seksueel misbruik opgevangen meisjes: “Hij was als een tweede vader, maar beschaamde hun vertrouwen”

Zwevegem Werken aan nutsleidin­gen in de Lindelaan

Op dinsdag 31 januari 2023 start Fluvius met nutswerken in de Lindelaan, Zwevegem. Fluvius plant de uitbreiding van de nutsleidingen in tot en met 17 februari. Tijdens de werken zijn de rijstroken versmald. Zowel gemotoriseerd verkeer als fietsers en voetgangers zullen de straat wel in kunnen.

25 januari