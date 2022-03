Parochieraad organiseert inzamelactie samen met Oekraïense Nina

RONSE Filmacade­mie draait animatie­film Paniek in het Dorp gratis in CC De Ververij

Op zaterdag 19 maart om 18 uur draait de filmploeg van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen in de trappenzaal va CC De Ververij in de Wolvenstraat de animatiefilm Paniek in het Dorp. De stemmen van onder meer Jelle De Beul, Jonas Geirnaert, Wim Opbrouck, An Miller en Sien Eggers zijn daarin te horen.

