Oudere dame lichtgewond na duik in de gracht

De botsing deed zich voor rond 8.30 uur, langs de Oudenaardsesteenweg in Kerkhove, niet ver van de Berca-vestiging. Andrea V. (74) uit Kluisbergen week om nog onbekende reden met haar Skoda Fabia van de weg af. Het voertuig reed tegen een betonnen duiker en kwam in de gracht terecht. De bestuurster op leeftijd slaagde er niet in om zelf uit haar wagen te klauteren. Daarom werd de hulp van de brandweer ingeroepen. De vrouw uit Kluisbergen werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht, ze was er niet erg aan toe. Tijdens de korte interventie van de hulpdiensten was de Oudenaardsesteenweg afgesloten.