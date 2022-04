Ontdek hier de nieuwe trajectcontroles in jouw gemeente

RONSE Journalist Alain Mouton te gast bij Marnixring over de presidents­ver­kie­zin­gen en het Franse chauvinis­me: Et alors?

Trends-journalist Alain Mouton (50) is op vrijdagavond 22 april in zijn geboortestad Ronse te gast bij Marnixring Ronse-Taalgrens naar aanleiding van de publicatie van het boek Et alors? dat hij samen met Jeroen Houtman schreef over Frankrijk en waarom de Fransen zo Frans zijn.

20 april