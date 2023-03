Nieuwe Scheldefietsroute officieel voorgesteld, in zacht glooiende landschap tussen Leie en Schelde

In Spiere-Helkijn heeft Westtoer de nieuwe Scheldefietsroute gelanceerd. “Het gaat om een traject van 45,9 kilometer, langs pittoreske dorpen en groene oevers in de charme van het zacht glooiende landschap tussen Leie en Schelde, zegt Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer.

De lancering van de Scheldefietsroute kadert in een volledige herwerking van het recreatieve fietsaanbod in West-Vlaanderen, legt Lahaye-Battheu uit. “Voor deze route werd een volledig nieuw traject uitgewerkt. Westtoer speelt nog beter in op de beleving van recreanten dankzij de integratie van nieuwe paden, natuurgebieden en leuke stopplaatsen langs de fietsroutes.” In totaal worden 25 nieuwe fietsroutes gelanceerd. “Zeven daarvan werden vorig jaar reeds geopend en de Scheldefietsroute is de tiende van 18 nieuwe en vernieuwde fietsroutes die in het voorjaar van 2023 worden voorgesteld.”

Volledig scherm Transfo is een van de stops. © Gemeente Zwevegem

Deze week is het dus de beurt aan de nieuwe Scheldefietsroute. “Via de Scheldefietsroute ontdek je de charme van het zacht glooiende landschap tussen Leie en Schelde. In dorpjes als Helkijn, Spiere en Kooigem word je gastvrij ontvangen. Op verschillende plekken lijkt het of je door een roman van Stijn Streuvels fietst. Met de Tontekapel, de West-Vlaamse Scheldemeersen, het Kanaal Bossuit-Kortrijk, het Orveytbos, het Sint-Pietersbrugje en enkele gloednieuwe picknickplekken liggen heel wat bezienswaardigheden op je route. Geniet op het terras van Site Transfo in Zwevegem van een biertje van de Circusbrouwerij of bewonder de passerende boten op de Schelde aan het Oud Zwembad van Spiere.”

De route wordt bewegwijzerd met zeshoekige bordjes en kent startpunten aan Toerisme Spiere-Helkijn, Sportcampus Lange Munte in Kortrijk, Transfo in Zwevegem, Het Pompgebouw in Bossuit (Avelgem) en aan GC Spikkerelle in Avelgem. Aan deze vijf startpunten staat telkens een startbord.

Alle nieuwe en herwerkte routes worden als ‘bewegwijzerde suggestieroute‘ geïntegreerd op de fietsnetwerkkaarten. “Van deze routes zal er geen aparte folder meer verschijnen. De fietsnetwerkkaarten met de suggestieroutes zijn vanaf eind maart te koop in de webshop van Westtoer shop.westtoer.be en partners (diensten voor toerisme, bezoekerscentra, boekhandels, etc.). Via visitwestvlaanderen.be vind je alle informatie over deze nieuwe fietsroute terug en kan er een gratis pdf-bestand met routekaart en gpx-bestand van het traject worden gedownload.

