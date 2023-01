Nieuw gemeenteraadslid Hendrik Haedens (gbA-Gemeentebelangen) legt eed af in Avelgem

avelgemHendrik Haedens (gbA-Gemeentebelangen) heeft gisterenavond de eed afgelegd als gemeenteraadslid. Hendrik volgt voormalig raadslid Jules Lampole op, die na 22 jaar afscheid nam van de gemeentepolitiek. Hendrik is in Avelgem vooral gekend als ex-garagist. In zijn vrije tijd is hij een fervent jager.