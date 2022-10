Nederlandse wietknippers riskeren celstraffen tot 1 jaar

RONSE Thomas Bremer is de nieuwe directeur van Devan Chemicals dat zijn 45-jarig bestaan viert

De Duitser Thomas Bremer is de nieuwe baas van Devan Chemicals, het bedrijf op de industriezone dat gespecialiseerd is in innovatieve textielchemicaliën. Bremer is al hoofd van de Textiel-divisie van het Duitse moederbedrijf Pulcra en wil vanuit zijn dubbele rol de samenwerking tussen Devan en Pulcra wereldwijd versterken.

11 oktober