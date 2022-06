Na Zwevegem spreekt ook Avelgem een negatief advies uit tegen het windmolenproject op de grens: “Bouw mag niet ten koste zijn van mens en natuur”

Eneco en Electrabel dienden in 2019 al eens een aanvraag in om zes windturbines te plaatsen in het landbouwgebied tussen de deelgemeentes Moen, Bossuit, Sint-Denijs en Helkijn. Zowel de gemeente Zwevegem als de gemeente Avelgem spraken toen een negatief advies uit. Zo’n 900 inwoners dienden een bezwaar in. De minister keurde die aanvraag uiteindelijk af.

Beide bedrijven komen nu terug met een nieuwe aanvraag voor twee windturbines, de ene op grondgebied Moen, de andere op grondgebied Bossuit. Dat Zwevegem tégen de komst is van de windmolens, was al langer duidelijk. Vorige maand organiseerde het zelfs een infovergadering over de windmolens, met een uiteenzetting over waarom de gemeente tegen is, en wat de bewoners konden doen om bezwaar aan te tekenen. Intussen werden heel veel bezwaren ingediend.

De gemeente Avelgem hield zich wat stiller, maar uiteindelijk heeft ook dat schepencollege een negatief advies gegeven. “We beseffen de nood aan dergelijke projecten. Zeker in tijdens waarbij energietoevoer wel eens schaars zou kunnen zijn. aar zijn ons ook bewust dat de bouw niet ten koste mag zijn van mens en natuur, en moet stroken met de regelgeving ”, zegt burgemeester Lut Deseyn.

Volledig scherm © Henk Deleu

“Wat geluid betreft is noch onder omgevingsambtenaar noch wijzelf als bestuur overtuigd van de geluidstudie in het dossier. In het projectgebied is er op dit moment weinig of geen geluid. De windturbines op de site IMOG die meegerekend worden in de studie, staan er niet en zullen er ook niet komen. Ook werd te weinig onderzoek gevoerd naar de neveneffecten van de frequenties van het geluid. Het plaatsen van dergelijke turbines kan een zeer grote impact hebben op de omgeving.”

Gebundeld

“Op vlak van ruimtelijke ordening, wordt gesteld dat windmolens zoveel mogelijk gebundeld moeten worden om het behoud van de resterende open ruimte te garanderen. Voor dit project worden de bedrijventerreinen Moen, het Kanaal en de Schelde als positieve aanknopingspunten gebruikt. De windturbines worden echter op een afstand van 460-500 m van het kanaal geplaatst, te ver om van bundeling met het kanaal te kunnen spreken. We kunnen ons afvragen of het kanaal op deze plaats ‘markant in het landschap voorkomende infrastructuur’ is. Vanuit het projectgebied zie je het kanaal niet liggen omdat het te diep ligt.”

Opvallend wel op de gemeenteraadszitting deze week in Avelgem: daar heeft de raad de wiekoverhang voor de nieuwe windturbine in Bossuit goedgekeurd. Vreemd voor een windturbine waar Avelgem wel degelijk een negatief advies tegen uitsprak. “De windturbine zou er komen nabij de Bouvriestraat”, legt burgemeester Lut Deseyn uit. “De wieken van de windmolen zouden boven trage wegen komen die er in theorie nog liggen. De provincie heeft ons gevraagd of dat een probleem zou zijn voor de veiligheid daar. In de winter kunnen er immers ijsstukken naar beneden vallen van de wieken. In de praktijk passeert daar zo goed als niemand onder die wieken, en al zeker in de winter niet. Op basis van een veiligheidsstudie, heeft de gemeenteraad nu beslist dat de wiekoverhang geen probleem zou vormen daar. Maar dat neemt niet weg dat we die windmolen wel degelijk liever niet zien komen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.