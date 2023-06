MIJN DORP. Het Avelgem van oud-wielrenner Franky Van Haesebroucke: “We woonden even in New York, maar keerden snel terug naar Rugge”

Oud-wielrenner Franky Van Haesebroucke (52) woont zijn hele leven al in Rugge, een gehucht in het West-Vlaamse Avelgem. Enige uitzondering: die paar jaar dat hij in New York woonde, omdat hij bij een Amerikaanse ploeg koerste. Al keerde hij door omstandigheden al snel weer terug naar ‘zijn’ Rugge. Franky vertelt over de woning die hij al op zijn achttiende kocht, over het plotse overlijden van zijn papa, en waarom hij zijn hart verloren is aan Rugge.