Man uit Avelgem sterft bij verkeersongeval in Orroir

Het ongeval gebeurde omstreeks 4.45 uur op de Chaussée de la Libération in Orroir, net over de taalgrens en vlak bij Avelgem. Een West-Vlaming zou daar de controle over zijn stuur verloren zijn in een bocht, vlak voor een bruggetje over het water. Daarna belandde hij met zijn auto in het water. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen of passagiers betrokken.