Man (53) bedreigt leerkracht voor volle klas die zijn zoon strafstudie geeft

Auto belandt in gracht na botsing met vrachtwa­gen: Automobi­list zwaarge­wond

Langs de Oudenaardsesteenweg in Bossuit is maandagmorgen een zwaar ongeval gebeurd. Een automobilist botste tegen een vrachtwagen, belandde in de gracht en werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De straat was een tijdlang afgesloten voor het verkeer.