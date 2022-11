Man (52) voor rechter na slagen en belaging aan partner

De man kreeg het op 29 augustus vorig jaar in zijn horecazaak in Avelgem nog maar eens aan de stok met zijn partner. Hij sloeg ze toen de gemoederen verhit raakten tijdens een discussie. “Ze vluchtte weg naar de zaal van het eetcafé, maar hij sleurde haar terug te keuken in”, zegt het Openbaar Ministerie. “Uiteindelijk was het een klant die tussenbeide kwam en beiden uit elkaar kon trekken.” Bij de vrouw werden niet alleen recente verwondingen, maar ook oudere verwondingen vastgesteld. “Ze gaf aan dat het inderdaad niet de eerste keer was dat ze slaag kreeg van haar partner.” Nadien ging hij de vrouw met wie hij twee kinderen heeft, ook nog belagen. “Hij achtervolgde haar tot aan haar woning, ging slaan op de deur en belde haar zo’n dertig keer in acht dagen tijd.”

Alcocol

De man erkent de feiten en stelt dat ze telkens gebeurden toen hij onder invloed was van alcohol. “Maar ondertussen sta ik zes maanden droog en ben ik een andere mens”, zegt hij tegen de rechter. “Door veel te hoge ck-waarden was ik eind april bijna dood. Sindsdien heb ik me voorgenomen om nooit nog alcohol te drinken. Ondertussen voel ik me veel beter en is het contact met mijn kinderen ook enorm verbeterd. Ik heb 30 jaar gewerkt in de horeca, maar ga het nu over een totaal andere boeg gooien.” Naast de celstraf riskeert hij ook nog een boete van 1.200 euro. De zaak is voor verderzetting geplaatst op 30 november om nog een verslag van de justitieassistent te voegen.