Man (42) vrijgesproken voor poging tot wurgen vriendin: “Ze heeft soms psychoses”

De vrouw belde op 13 juli in paniek naar de politie. Toen ze ter plaatse kwamen, zagen ze dat de woning volledig overhoop lag en dat de vrouw gewond was. “Aan haar keel had ze ook verwondingen die erop wijzen dat ze werd gewurgd, iets wat ze zelf ook heeft verklaard.” Haar partner was op het moment van de feiten onder toezicht van de strafuitvoeringsrechtbank. “Overdag mocht hij de cel verlaten om te gaan werken”, zei het Openbaar Ministerie tijdens het proces. Die avond ging hij eerst naar huis omdat hij vreemde berichten kreeg van zijn vriendin. “Ik was ongerust en wilde gaan kijken”, zei hij tegen de rechter. “Ik zag dat ze haar kin had opengekrabd en duidelijk onder invloed was van drugs. Ik zei haar dat ik het niet oké vond, ik doe zo mijn best en zij zit te gebruiken. Ze is daarop bijzonder kwaad geworden en beginnen roepen, tieren en met van alles beginnen gooien. Zelf ben ik meteen weggegaan toen ze zo kwaad werd en ben ik bij de buurman een koffie gaan drinken. Maar ik heb haar echt niet aangeraakt.” De man liep in zijn leven al maar liefst 48 veroordelingen op. Veel veroordelingen liep hij op in de politierechtbank, maar hij werd eerder ook al veroordeeld voor enkele zware geweldsdelicten. Hij riskeerde 18 maanden cel. De rechter acht de feiten nu niet bewezen en heeft de man vrijgesproken.