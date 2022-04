Man (38) ontkent openbare zedenschennis voor ogen 12-jarig meisje

De 38-jarige man uit Evergem was op 17 november vorig jaar voor het werk in Avelgem. Een 12-jarig meisje dat naar het busstation in Avelgem stapte om naar school te gaan, passeerde de man plots. “Ze dacht dat hij aan het plassen was omdat hij met zijn rug naar de muur stond”, zei het Openbaar Ministerie. “Maar toen ze hem passeerde, stootte hij haar aan en toonde haar zijn penis. Daarna vroeg hij haar ook de weg.” Het meisje liep meteen weg naar de bus en vertelde op school wat haar overkomen was. De politie werd verwittigd en kon de man identificeren aan de hand van camerabeelden. “Ik heb dat meisje inderdaad opgemerkt”, zei hij tegen de rechter. “Maar ik was aan het plassen. Ik ben van ‘s morgens vroeg onderweg met de bestelwagen en tijdens corona kon ik nergens op café of in een tankstation gaan plassen. Het kan niet dat ze iets gezien heeft dat niet mocht. Ik heb haar ook niet om de weg gevraagd, ik heb een gps.” Zijn advocaat vraagt de vrijspraak voor de man die eerder al verschillende keren werd veroordeeld wegens wildplassen. Hij riskeert zes maanden cel met uitstel en een boete van 1.200 euro. Vonnis op 11 mei.