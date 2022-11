Man (29) riskeert één jaar cel voor zware slagen aan zijn vriendin

De 29-jarige man belde op 19 december vorig jaar zelf de politie nadat hij zijn vriendin zwaar had toegetakeld. Hij stond op dat moment onder elektronisch toezicht. “Hij zei dat wanneer ze hem terug naar huis zouden brengen, hij zijn vriendin zou vermoorden”, klinkt het bij het Openbaar Ministerie. Toen de politie daarna bij de vrouw langsging, bevestigde ze dat ze zware klappen had gekregen. “De agenten zagen ook uiterlijke verwondingen, maar ze wilde geen klacht neerleggen.” Op 14 mei deed de vrouw dat wel nadat ze opnieuw zware slagen had gekregen van de man. Beiden kregen ruzie toen ze samen op café gingen. Toen de man thuis de zoon van zijn vriendin aanviel, belde hij haar in paniek op. “Toen ook zij daarna thuis kwam kreeg ze opnieuw slagen. Hij probeerde zelfs haar keel dicht te knijpen met een broeksriem.” De man bleek onder invloed te zijn van amfetamines en THC, een psychoactieve stof in cannabis. De man zegt dat de feiten telkens gebeurden wanneer hij onder invloed was van alcohol en drugs. “Ondertussen ben ik drugsvrij en zijn we opnieuw samen”, zei de man tegen de rechter. “Ik schaam me enorm over deze feiten.” Om de man de kans te bieden om aan te tonen dat hij effectief alcohol- en drugsvrij is, wordt de zaak verder behandeld op 28 november.