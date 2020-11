“Mag ik even mijn drinkbus vullen?”: stelende ‘wielertoerist’ moet 18 maanden naar de cel

Kortrijk Gewezen ziekenhuis wijkt voor LOOF: “Het wordt een nieuwe en bruisende stadsbuurt”

17 november De sloop van de hoogbouw van gewezen ziekenhuis Maria’s Voorzienigheid in de Loofstraat in de Doorniksewijk in Kortrijk is gestart. Het terrein wordt door projectontwikkelaar Compagnie Het Zoute uit Knokke-Heist omgebouwd tot een nieuwe stadsbuurt. De afbraakwerken komen geen moment te vroeg. Want het leegstaande ziekenhuis, een desolate plek, vormde de laatste jaren steeds vaker een bron van overlast. Een gespecialiseerd en gecertificeerd asbestbedrijf begeleidt de afbraak. Want er is in beperkte mate asbest aanwezig in het oude ziekenhuisgebouw.