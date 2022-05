‘Loopjongen’ met cocaïne onder zadel bromfiets mag na half jaar cel verlaten

Op 11 oktober 2021 kon Younis El A. geklist worden. Onder het zadel van zijn bromfiets stak 300 euro cash geld, enkele zakjes en 28,7gram cocaïne. Hij had twee gsm’s op zak die voortdurend rinkelden. Verder onderzoek bracht aan het licht dat hij maar liefst 138 kopers had. Zelf kreeg hij 10 euro per verkocht bolletje van 50 euro. “Maar het is duidelijk dat hij niet het brein was”, probeerde zijn advocate zijn aandeel te minimaliseren. “Hij was pas anderhalve maand bezig, niet sinds december 2020 zoals men wil doen geloven.” “Ik heb er veel spijt van”, aldus El A. zelf. “De tijd in de cel heeft mijn ogen geopend.” De rechter nam het hem kwalijk dat hij tijdens het onderzoek niet heeft meegewerkt om de identiteit van zijn opdrachtgever(s) te onthullen. Naast de celstraf kreeg hij ook een boete van 4.000 euro en is 4.100 euro drugsgeld verbeurd verklaard. Als hij uit de cel wil blijven, moet hij zich aan enkele voorwaarden houden. Zo mag hij niet meer in contact komen met het drugsmilieu.