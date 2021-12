Lichaam 75-jarige vrouw gevonden in Scheldemeersen

Brugge/Veurne/Ieper/Roeselare/Kortrijk Aftrap BOB-wintercam­pag­ne bewijst: drugs worden almaar groter probleem in het verkeer

Gouverneur Carl Decaluwé is redelijk ontstemd over het hoge aantal inbreuken dat werd vastgesteld tijdens het West-Vlaams weekend zonder alcohol en drugs in het verkeer. 41 bestuurders speelden hun rijbewijs kwijt. Maar vooral het feit dat het aantal betrapten in alle categorieën - drugs op kop - stijgt, zit Decaluwé hoog. Al is enige nuance van de cijfers op z’n plaats.

7 december