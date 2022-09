Leerlingen SJB basisschool en De Toekomst trappen High Five-project af

Kortrijk Kortrijkse twintiger schreeuwt onschuld uit, maar krijgt toch 40 maanden celstraf voor brandstich­ting in flat: “Hij handelde uit wraak”

Hij is zijn onschuld altijd blijven uitschreeuwen, maar toch is een 25-jarige jongeman uit Kortrijk dinsdag veroordeeld tot een effectieve celstraf van 40 maanden omdat hij op 25 januari brand stichtte in een studiocomplex op de hoek van de Noord- en Gasstraat in Kortrijk. “Een wraakactie omdat hij een bewoner de drugsdood van Xandro De Volder, precies twee jaar eerder, verweet”, aldus de openbare aanklager.

13 september