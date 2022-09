Leerlingen basisschool De Toekomst starten met de glimlach

Tiegem Tien dagen rijverbod en boete voor jongeman na 100 km/u in bebouwde kom in Tiegem

100 kilometer per uur in plaats van de toegestane 50 kilometer per uur. Zo snel reed een 26-jarige jongeman uit Tiegem (Anzegem) langs de N36 richting Ingooigem (Anzegem). Hij kreeg dinsdag van de politierechter een boete en een rijverbod.

30 augustus