Kim en Charlotte testen hun durf uit in Alex Agnew’s Fear Factor: “Zo na een nachtje stappen met kleren en al het meer inspringen, dat doen wij al eens”

avelgem/kluisbergenKim Haedens (34) uit Avelgem en Charlotte Vanbiervliet (27) uit Kluisbergen wagen zich aan Alex Agnew’s Fear Factor, het programma waarin Alex Agnew op zoek gaat naar het duo dat in alle omstandigheden het hoofd weet koel te houden. “Voor ons voorstellingsfilmpje zijn we in de winter van de hoogste brug van Moen in het Kanaal gesprongen. De dag erna belde de productie ons al op.”

Kim en Charlotte leerden elkaar een 10-tal jaar geleden kennen via gemeenschappelijke vrienden, in het uitgaansleven. “Het klikte al vrij snel tussen ons, we zijn allebei wel uit hetzelfde hout gesneden”, lacht Kim. “We steken wel graag eens kattenkwaad uit samen. Na een nachtje stappen in het donker een meer overzwemmen bijvoorbeeld.”

Volledig scherm Alex Agnew gaat op zoek naar het duo dat in alle omstandigheden het hoofd weet koel te houden © SBS

Niet vreemd dus dat Charlotte meteen aan Kim dacht toen ze de oproep naar kandidaten zag passeren voor Fear Factor. “Ik had dat eigenlijk voor de lol gestuurd. Enkele jaren geleden hadden we een wedstrijd gewonnen om te gaan eten in een van de ‘Mijn Pop Up Restaurants’. Kim is cameraschuw blijkbaar, en de hele avond heeft ze zich in bochten gewrongen om toch maar niet in beeld te komen.”

Maar tot haar grote verbazing was Kim wél voor het idee gewonnen. “Ik lachte luidop toen ik het berichtje binnen kreeg, en vertelde mijn vriend wat Lotje had gestuurd. ‘Wel, ze zouden jullie meteen uitkiezen’, antwoordde hij. Waarom niet, dacht ik.” En Charlotte kon dus ook haar staart niet meer in trekken.

Kim werkt voor een Nederlandse firma die onder meer ijskoffies, smoothies en cocktails aan horecazaken verkoopt. “Ik werk als vertegenwoordiger, maar ik zorg tegelijk ook dat de verdeling van onze producten goed verloopt. Of mijn klanten mij ook kennen als waaghals of durver? Ik ben daar uiteraard professioneler, maar ik blijf mezelf. Niemand zal echt verrast zijn dat ik hieraan meedoe. Van Charlotte ook niet, hoor. Ze staat ook gekend als durver.”

Charlotte is zaakvoerster van restaurant De Narrenkoning in Outrijve. Hoewel ze geen koksopleiding volgde, staat ze er wel achter het fornuis. “Ik heb leren koken aan mijn mama, die nu en dan komt helpen in de zaak. Klanten weten wel dat ik nu en dan eens durf stunten. Dan luisteren ze met plezier naar mijn avonturen van het voorbije weekend.”

Maar Alex Agnew’s Fear Factor, dat is misschien wel een ander paar mouwen. “Goh, er zijn eigenlijk niet zoveel dingen waar we schrik van hebben. Als we van een uitdaging weten dat het niet gevaarlijk is en ons niets kan overkomen, dan zullen we er ook niet bang voor zijn.” “Behalve ratten”, zegt Charlotte. “Daar ben ik al sinds ik klein was, bang voor. Als kind in bad zat er een muis in een badspeeltje, en daar ben ik zo van geschrokken dat dat altijd is blijven hangen.” “En kleine ruimtes, daar krijg ik het toch ook soms benauwd van”, zegt Kim.

Afwachten of de dames Alex Agnew kunnen overtuigen van hun moed en doorzettingsvermogen. Zij zijn pas te zien in de aflevering van 6 december, op Play4.

