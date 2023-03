Kans op neerslag en bewolking in Avelgem vanochtend

Na heroïsche prestatie staat ultraloper Karel Sabbe (34) weer in zijn tandartsen­prak­tijk: “Normaal loop ik naar hier, maar dat leek vandaag wat overdreven”

Met stramme spieren en gezwollen voeten stond ultraloper Karel Sabbe (34) maandagmorgen weer in zijn tandartsenpraktijk in Ronse. De man uit Anzegem wist vorige week nog een historische prestatie neer te zetten op de Barkley Marathons in de VS, waar hij als eerste Belg ooit finishte. Na wat welverdiende rust en een klein feestje op zondag, geniet hij nog wat na van een knotsgekke week. “Op de luchthaven wou wielrenner Zdenek Stybar zelfs met mij op de foto.”