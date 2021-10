Jongeman (18) die met wapen rondliep aan hogeschool Vives mag cel verlaten, maar moet naar psychiatrische instelling

Jules V. vertelde vorige week al aan vrienden dat hij ‘iets’ van plan was: “Als er in Kortrijk slachtof­fers waren gevallen, dan had de overheid bloed aan haar handen kleven”

9 oktober De tiener die donderdag werd opgepakt nadat hij met een wapen was gezien aan de hogeschool in Kortrijk, had vorige week al aan vrienden verteld dat hij ‘iets’ van plan was. “We hebben hem dat uit zijn hoofd proberen praten, en uiteindelijk beloofde hij om het niet te doen. Maar dan kwam donderdag dat nieuws... We wisten meteen: shit, dat is Jules.”