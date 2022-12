Jeugdhuis Krak pakt na coronacrisis opnieuw uit met oudejaarsevent NYE

Kortrijk/Zonnebeke/Heule/Geluwe Van winters festival over loop door mooie bossen tot verrassen­de en nostalgi­sche kerstmarkt­jes: vijf weekend­tips in Zuid-West-Vlaanderen

In veel stadscentra lopen er al grote eindejaarsfestiviteiten, maar er valt nog veel meer te beleven. Zo is het aanbod voor het weekend van vrijdag 16 tot en met zondag 18 december weer verrassend breed met vurige concerten, lopen in de bossen, nieuwe en nostalgische kerstmarktjes en een tocht om psychisch kwetsbaren te steunen.

16 december