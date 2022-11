Jeffrey van De Bachelorette wandelt tegenwoordig gemiddeld 30 km per dag: “Ook als je tegenslag hebt, moet je er sterker proberen uitkomen”

avelgemKen je nog Jeffrey Detant die in De Bachelorette om de hand van Elke Clijsters streed? Recent kwam hij nog in onze krant toen hij twee maanden in de cel zat na een steekpartij , maar nu heeft hij een wel hele straffe nieuwe adem gevonden. Al zes maanden lang wandelt hij de pannen van het dak, gemiddeld 35,8 km per dag. “Ik wilde niet stil zitten en me opjagen in wat me is overkomen, dus ben ik maar beginnen wandelen”, zegt Jeffrey.

In april werd Jeffrey Detant aangehouden voor betrokkenheid bij een steekpartij in Oudenaarde. Een incident waaraan hij geen schuld treft, benadrukt hij. Maar hij zat wel 2 maanden in de gevangenis, en daar liep hij figuurlijk de muren op. “22 uur per dag stilzitten, dat is echt niets voor mij”, vertelt hij. “Van zodra ik buiten kwam, was ik extra gemotiveerd om te bewegen. Ik ben beginnen wandelen, en ik ben blijven wandelen.”

Volledig scherm Ken je nog Jeffrey Detant die in De Bachelorette om de hand van Elke Clijsters streed? © Henk Deleu

Jeffrey nam dit jaar deel aan de Dodentocht. “Ik had me voorgenomen om die zo snel als ik kon uit te wandelen, en ik haalde eigenlijk een heel mooi tempo. Meer dan 7 km per uur gemiddeld. Toen dacht ik: ik heb hier talent voor, ik ga nog meer wandelen.”

En sindsdien wandelt Jeffrey op elk vrij moment van de dag. “Mijn wekker loopt iets na 3 uur ’s morgens af, en ik begin te wandelen. Meestal in het Kluisbos in Avelgem, de gemeente waar ik sinds dik een jaar woon. Daarnaast ben ik veel op te baan voor mijn job in West- en Oost-Vlaanderen. Ik verkoop energiecontracten voor Luminus. Tussen de klanten door, wandel ik altijd. De ene dag kom ik aan 7 uur, de andere dag aan 15 uur. Ik doe dat via de app Ultrawalk, en daar zie ik dat ik het vorige record daar heb verbeterd. Op 175 dagen heb ik al 6266 km gewandeld. Bewijs daarvan? Mijn voeten die er na al die maanden compleet versleten uitzien.”

“Er is een aanvraag lopende om dat effectief als record te laten erkennen, maar erg belangrijk is dat niet voor mij. Ik doe dit in de eerste plaats voor mezelf. En om later aan mijn kinderen te kunnen vertellen dat je je niet mag laten doen. Ook als je tegenslag hebt zoals ik, moet je er sterker proberen uit komen.”

