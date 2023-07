Investeringssubsidie van 200.000 euro voor Chirheem Avelgem

Ronse geeft unaniem negatief advies op ontwerp beleids­plan Oost-Vlaanderen en rekent erop dat ook de burger reageert

Nog tot 20 juli staat in het stadhuis een interactieve tentoonstelling die de burger wegwijs maakt in het provinciale plan ‘Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’. Dat plan werd door de gemeenteraad unaniem afgewezen. Burgemeester Ignace Michaux (CD&V) roept de burgers ook op om ertegen in te gaan.