Graag geziene juf Charline (34) verliest korte maar hevige strijd tegen kanker: “Tot het einde bleef ze hopen op een mirakel”

AvelgemBasisschool De Toekomst in Avelgem moet afscheid nemen van juf Charline Van Glabeke, die de strijd is verloren tegen een korte maar hevige ziekte. Ze was vorige maand net 34 jaar oud geworden. “Lesgeven was haar leven. Als ze van ouders hoorde dat hun kinderen dolgraag bij haar in klas zaten, dan fleurde ze daar helemaal van op”, zegt echtgenoot Jonas Geiregat.