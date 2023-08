Sport­dienst legt cursus Start 2 coach in, voor wie trainer of sportmoni­tor wil worden

Op zoek naar hoe je basisprincipes rond verantwoord trainen toepast? Dan is Start 2 coach misschien je ding. De sportdienst van Spiere-Helkijn houdt die cursus in september, in een samenwerking met de Vlaamse Trainersschool.