Ultraloper Karel Sabbe moet met finish in zicht ommetje van 110 kilometer maken: “Recordpo­ging komt in het gedrang, maar we geven plankgas”

Karel Sabbe (34) - de tandarts en ultraloper uit Ronse - is opnieuw onderweg om een grote prestatie te leveren. Op dit moment onderneemt hij een poging om het wereldrecordrecord op de Pacific Crest Trail op zijn naam te krijgen. Daarvoor moet hij 4.280 kilometer afleggen in minder dan 51 dagen tijd. Dit weekend zou hij moeten aankomen op de eindbestemming, maar de tocht verloopt niet zonder slag of stoot.