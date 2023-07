Werken Ijzeren Bareel voltooid, kruispunt weer open

Riolerings- en asfalteringswerken op het Ijzeren Bareel (N50) in Spiere, in opdracht van het Vlaams agentschap Wegen en Verkeer (AWV), zijn voltooid. De werken duurden goed een jaar. Het kruispunt is sinds een week weer open, in alle mogelijke richtingen.