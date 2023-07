Barbara wordt van de weg gereden door bende wielertoe­ris­ten: “Niet één van hen heeft omgekeken. Zo’n groep stieren op de fiets, die horen niet op de baan”

Het wordt een saai verlof, voor Barbara Deloose uit Waregem. Afgelopen weekend brak ze haar sleutelbeen bij een val, toen ze op het jaagpad langs het Schipdonkkanaal van de weg werd gereden door een groep wielertoeristen. “Van dat soort voor wie een goeie score op Strava blijkbaar veel belangrijker is dan een mensenleven, want ze zijn niet eens gestopt om te kijken of iedereen in orde was en of ze eventueel konden helpen.”