Ruien Feeste doet er een dagje extra bij om de kas van het toekomsti­ge CHOC te spijzen

In Ruien wordt de zomervakantie afgesloten met Ruien Feeste in het eerste weekend van september. Het dorpsfeest begint al op vrijdag, een dagje eerder dan de traditie het wil. De opbrengst is bestemd voor het nieuwe Chiro Huis Ontmoetingscentrum (CHOC).