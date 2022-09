Gemeentehuispersoneel verhuist naar Sociaal Huis: “Het gemeentehuis renoveren is te duur”

avelgemVerrassing van formaat toch wel: Avelgem verhuist alle gemeentediensten naar het Sociaal huis. Het doet dat om te besparen. De renovatie van het gemeentehuis had 600.000 euro gekost, terwijl de nodige aanpassingen in het Sociaal Huis met een veel kleiner budget kunnen gebeuren. “We willen op die manier vermijden dat we de belastingen moeten optrekken”, zegt burgemeester Lut Deseyn.

De gemeente kocht in 2016 de woning met achterliggende loods naast het Sociaal Huis, met de bedoeling het Sociaal Huis op termijn uit te breiden en er een lokaal dienstencentrum uit te bouwen. De werken daarvoor startten in augustus 2021, en een eerste fase is intussen afgerond. Het gebouw zelf wordt gerenoveerd en verbouwd, en achteraan wordt nog een bijgebouw gezet.

Het was de bedoeling om niet alleen alles van Welzijn en Sociale Zaken er te centraliseren, maar ook het Rode Kruis en Kind en Gezin er onder te brengen. Maar de gemeente gooit nu dus het roer om. Alle gemeentelijke diensten, goed voor zo’n 21 werknemers, verhuizen naar het Sociaal Huis.

Volledig scherm Lut Deseyn op een archiefbeeld. Foto Henk Deleu © Henk Deleu

“Voor het Rode Kruis en Kind en Gezin zoeken we een andere oplossing’, zegt burgemeester Lut Deseyn. “Het gemeentehuis zou op termijn ook gerenoveerd moeten worden om het energieverbruik naar beneden te halen. Die renovatie zou ons 600.000 euro kosten. Uitgaven die heel ongelegen komen, met de stijgende energieprijzen en personeelskosten. Op dit moment kunnen we de werken in het Sociaal Huis nog op die manier bijsturen, dat de gemeentelijke diensten er hun plek kunnen krijgen. Dat zou ons maar 100.000 euro extra kosten. Vanaf begin 2024, wanneer het Sociaal Huis klaar is, kunnen onze gemeentediensten daar ook naartoe verhuizen, in een energiezuinigere omgeving.”

Het bestuur neemt die beslissing om te besparen. “Ons exploitatiebudget was break-even, maar nu alles zoveel duurder wordt, moeten we ook zoeken naar oplossingen. We doen liever dit, dan de belastingen te moeten optrekken.”

Bij het Sociaal Huis is wel minder parking dan bij het gemeentehuis. “Maar we hebben daar al oplossing voor in gedachten, die we later nog communiceren. Het is inderdaad niet de bedoeling dat de inwoners er op mobiliteitsvlak op achteruitgaan.” Wat dan zal gebeuren met het gemeentehuis, is nog niet duidelijk. “We zoeken een zinvolle bestemming eens het zover is.”

