Gemeente Avelgem daagt nu ook uitbaters kasteeldomein Bossuit voor de rechter

“In het eerste weekend van oktober haalde het Freaky Festival in de parktuin van Avelgem het nationale nieuws om alle verkeerde redenen”, zegt burgemeester Lut Deseyn. “Het openluchtfestival kwam voor de buurtbewoners en voor de gemeente Avelgem als een volslagen en luidruchtige verrassing. Er was geen evenemententoelating gevraagd. De gemeente nam daarom een advocaat onder de arm die vorige donderdag een dagvaarding liet betekenen aan de uitbaters – de eigenaar en de erfpachter - van het kasteeldomein. Het betreft een zogenaamde milieustakingsprocedure waarin de gemeente Avelgem een verbod vordert tot het organiseren van evenementen die niet aangevraagd zijn via het Evenementenloket”, legt Deseyn uit. “Dergelijke muziekevenementen veroorzaken geluidshinder voor de buurtbewoners en brengen de veiligheid van de bezoekers in het gedrang aangezien er geen afspraken worden gemaakt met de politie, de brandweer en de medische hulpdiensten. We vragen een forse dwangsom als het verbod wordt genegeerd.”