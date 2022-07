Finse looppiste in Avelgem is klaar

Kortrijk Rechter beveelt interne­ring na zwaar geweld tegen vrouw: “Sloeg haar hoofd tegen houten kist.”

Een 31-jarige man uit Kortrijk moet worden geïnterneerd. Dat besliste de rechter nadat een gerechtsdeskundige had vastgesteld dat hij geestesgestoord is. Vandaag is de man al in een instelling opgenomen. “Dat lijkt me de beste beslissing”, knikte zijn bezorgde vader goedkeurend.

