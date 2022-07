Etienne en Dénise vieren briljant

Etienne en Denise trouwden op 16 juli 1957 in Avelgem. Samen kregen ze 3 kinderen, Gudrun, Peter en Goedele, die samen voor 6 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen zorgden. Etienne was zijn volledige loopbaan werkzaam bij de FOD Financiën, Dénise was hoedenmaakster. Ze leerden elkaar destijds kennen bij de SK Avelgem, waar Etienne destijds een verdienstelijk voetballer en later trainer was. Daarnaast was Etienne een goede muzikant die tot voor enkele jaren de bastuba bespeelde en secretaris was van de K.H. De Verenigde Vrienden van Avelgem.