Eerste sneeuw valt in het zuiden van West-Vlaanderen: voor het echte sneeuwtapijt moet je naar de Ardennen

AvelgemHet was al aangekondigd dat de eerste (smeltende) sneeuw zou vallen vandaag in Vlaanderen, en die voorspelling is deze morgen uitgekomen. In het zuiden van West-Vlaanderen valt op dit moment de eerste sneeuw, onder meer in deze tuin in Avelgem. Ook in het Kortrijkse en in de streek rond Ieper viel hier en daar al het eerste bescheiden vlokje sneeuw.