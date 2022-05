Drugsverslaafde al enkele uren na inbraak bij verhuurbedrijf in Bossuit geklist

Op 17 augustus 2021 drong Thierry K. bij Vespa2Rent binnen. “De deur was niet op slot”, verdedigde hij zich. Het inbraakalarm ging in ieder geval wél af maar toen de politie ter plaatse was, waren al 2 laptops, een mountainbike en een envelop met 2.700 euro verdwenen. Camerabeelden en een persoonsbeschrijving van een mankende man leidden de politie al snel naar K. Hij liep al tal van veroordelingen op, onder meer voor diefstallen en drugs. Een deel van de buit kon teruggevonden worden. “Hij was inderdaad in zijn drugsgebruik hervallen”, gaf zijn advocate toe. De openbare aanklager vorderde een celstraf van 13 maanden. Over de enveloppe met cash geld was er discussie. Vonnis op 30 mei.