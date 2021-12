Drie dochters. Drie ongevallen. Drie keer dezelfde steenweg. Voor deze vader is het genoeg: “Waarom duurt het zo imméns lang om dat aan te pakken?”

Afgelopen vrijdag kwam Nel Despiegelaere (17) thuis van school. Van haar melk en vooral: met de fiets aan de hand. En nee, een lekke band of gebroken ketting was niet de reden. Nel was aangereden. “Iemand was zijn oprit opgereden en had haar niet gezien”, vertelt haar vader Jan. “Nel kon de auto niet meer ontwijken. De schade viel mee: ze had wat schaafwonden en er moeten wat kleine dingen hersteld worden aan haar fiets. De automobilist is meteen uitgestapt, heeft zich op een hele lieve manier over haar ontfermd en de aanrijdingsformulieren ingevuld. Géén erg, zoiets kan gebeuren. Hoe erg is dat niet? Dat we dat zo normaal beginnen te vinden dat fietsers en voetgangers aangereden worden? Dat we denken: ‘Oef, gelukkig valt het mee’, en dan weer over tot de orde van de dag overgaan?”