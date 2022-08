Doorniksesteenweg krijgt fietssuggestiestroken, in Oudenaardsesteenweg komen vernieuwde fietspaden en trajectcontrole

De fietssuggestiestrook in de Doorniksesteenweg komt tussen de Kerkstraat en het kruispunt Stijn Streuvelslaan. De aannemer vernieuwt hier en daar ook de toplaag. Tussen huisnummers 34 en 54 worden fietslogo’s aangebracht omdat er daar geen plaats is voor fietssuggestiestroken. Tijdens de werken, die duren van 11 tot 18 augustus, is het afwisselend niet mogelijk om aan de kant van de even en oneven nummers te rijden. Inritten en garages zijn niet bereikbaar. Het verkeer kan doorrijden richting Waarmaarde. In de andere richting is er een omleiding via de Neer- en Kortrijkstraat. En je kan tijdelijk in twee richtingen rijden in de Zolder- en Volksstraat.