Dochter op zoek naar tips na aanrijding met vluchtmisdrijf vader Herman (70): “Gelukkig heeft hij een goede engelbewaarder.”

Avelgem/Kaster/DentergemIn Avelgem is friturist Herman Avet (70) vrijdagavond door een andere auto de pas afgesneden langs de Oudenaardsesteenweg. Door het manoevre moest de man uitwijken en belandde hij met zijn voertuig tegen een boom. Dochter Shanna hoopt via (sociale) media tips te ontvangen over de aanrijder. Er is ook bij de politie klacht ingediend.

Tussen 22.30 en 23.15 uur kwam Herman Avet terug van zijn frituur De Lekkerbek in de Toekomststraat. Toen hij niet thuis arriveerde, maakte zijn echtgenote zich ongerust. Samen met dochter Shanna sprong ze zelf in de auto om het traject naar de frituur af te leggen. Langs de Oudenaardsesteenweg ter hoogte van huisnummer 165 merkten ze de auto van Herman tegen een boom op. De politie was ter plaatse, Herman zelf naar het ziekenhuis van Oudenaarde afgevoerd met 7 gebroken ribben.

Aangereden

“Het ongeval was het gevolg van een andere auto die vanuit het centrum van Avelgem kwam en die mijn vader agressief inhaalde en bij het invoegen zelfs de neus van de auto van mijn vader heeft geraakt”, klinkt het bij Shanna. “Er is zelfs witte verf van de andere auto op de linkervoorkant van de auto van mijn vader te zien. Daardoor is mijn vader naar de zijkant geslingerd en tegen een boom terechtgekomen. Gelukkig reed hij in de zone 50 niet te snel. Moest hij sneller hebben gereden, was het misschien te laat.”

Vluchtmisdrijf

Na de aanrijding vrijdagavond in Avelgem reed het andere voertuig gewoon verder. “Mocht iemand iets gezien hebben, opgemerkt hebben, nummerplaat of de auto in kwestie gezien hebben, laat het gerust weten”, doet Shanna een oproep. Er is klacht bij de politie ingediend en camerabeelden langs de Oudenaardsesteenweg zullen worden onderzocht.

Begin 2012 kwam Herman tijdens een stormachtige nacht op de terugweg van zijn toenmalige frituur in Dentergem ook al eens in aanrijding met een omgevallen boom die de weg versperde. Dat gebeurde toen langs de Bevrijdingslaan in Kaster (Anzegem).

