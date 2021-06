De zwaarste stier van het land? Dat is Ronaldo uit Avelgem, 1633 kg, en één en al spier

Harelbeke/regio Meer afval belandde in restafval­zak tijdens coronajaar, en dat is geen toeval

2 juni In de Imog-regio hebben we vorig jaar allemaal samen 1,4 miljoen kilo meer aan restafval geproduceerd dan in 2019. De coronacrisis is hiervan de oorzaak. “Doordat we niet naar het werk gingen en niet op restaurant konden, hebben we thuis meer afval geproduceerd”, zegt Koen Delie, directeur van Imog.