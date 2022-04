De padelvelden in Avelgem zijn officieel geopend.

De interesse is nog groter dan we verwacht hadden, zegt Vincent Vermoere. “We hadden twee abonnementsformules. Eeentje om tegen een vaste prijs zo veel te kunnen komen padellen als je wil, en eentje om 7 euro te betalen per keer dat je komt. We hebben in totaal al 170 abonnementen verkocht, waardoor we beslist hebben om een stop te zetten op het abonnement met een fixprijs. Op die manier willen we garanderen dat de Avelgemnaar nog altijd vlot een spelletje kan reserveren.”