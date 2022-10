De beste droge worst van het land vind je bij slager Jeroen

De worst van slager Jeroen werd uit 36 worsten als winnaar aangeduid tijdens een wedstrijd in hotelschool ter Groene Poorte in Brugge, georganiseerd door de Keurslagerketen en gejureerd door een vakjury onder leiding van sterrenchef Peter Goossens. “Ik ben uiteraard fier”, zegt slager Jeroen, die enkele maanden geleden nog Belgisch kampioen werd met zijn bloedworst, hoofdvlees en nog tien andere charcuteriesoorten. “De droge worsten zijn al gekend bij onze klanten, maar nu we deze wedstrijd gewonnen hebben, gaan ze nog vlotter over de toonbank.”