Colruytdief riskeert acht maanden cel

De 43-jarige man uit Celles trok verschillende keren naar filialen van Colruyt in Moeskroen en Avelgem om te stelen. “Hij legde telkens enkele goedkope spullen in zijn winkelkar, maar verstopte dure inktpatronen in de voering van zijn jas”, zei het Openbaar Ministerie. “Aan de kassa bood hij natuurlijk enkel de goedkope spullen aan.” Op 13 juni vorig jaar werd hij op heterdaad betrapt in de Colruyt van Avelgem. “Ik had geen werk meer en was radeloos”, zei de man tegen de rechter. “Ondertussen heb ik opnieuw werk gevonden en gaat het beter.” Naast de celstraf riskeert hij ook nog een boete van 600 euro. Vonnis op 22 juni.