Cirque Magique mikt op 7000 bezoekers dit weekend: “Voor het eerst een podium met enkel vrouwelijk talent”

Het kasteel van Bossuit vormt komend weekend opnieuw het decor voor elektronisch festival Cirque Magique. Vorig jaar lokte het festival een kleine 6000 bezoekers over drie dagen, dit jaar mikt de organisatie op 7000 verkochte tickets. “En het ziet er naar uit dat we dat gaan halen”, zegt Tijs Vandenbroucke. Blikvanger dit jaar is een podium met enkel vrouwelijk talent. “Vrouwen zijn aan een opmars bezig in de scene, en we willen dat graag in de kijker zetten.”