Cirque Magique klokt af op 5.000 bezoekers

Spiere-Helkijn Sauna van b&b uitgebrand: gasten kunnen gebouw tijdig verlaten

In de bed and breakfast ‘t Hof van Spiere in Spiere-Helkijn zaterdagvoormiddag omstreeks 10 uur brand uitgebroken. De brand situeerde zich in de sauna van het wellnessgedeelte. Niemand raakte gewond, één brandweerman werd even onwel door de hitte.

13 augustus