Cirque Magique beleeft zonovergoten start met 3000 bezoekers, morgen komen nog eens 2000 festivalgangers

“Er is voor verneveling gezorgd bij de podia, en daar maken de feestvierders wel handig gebruik van”, zegt organisator Tijs Vandenbroucke. “We hebben ook een vat met 250 liter klaar staan op een aanhangwagen, voor mocht er ergens door bijvoorbeeld een sigaret brand ontstaan. Het gras is immers kurkdroog. En er staan verspreid op het terrein ook brandblusapparaten om diezelfde reden.”

Ook de komende jaren blijft Cirque Magique, dat vroeger in Ledegem werd georganiseerd, in Avelgem. “We hebben een overeenkomst voor vijf jaar kunnen afsluiten”, zegt Vandenbroucke. “Daar zijn we heel blij mee: de site met het kasteel hier zorgt méé voor het feeërieke effect.”

“Wij hadden Cirque Magique liever in Ledegem, toen was het nog vlakbij voor ons”, lachen Tommy Landuyt, Els Vanmoerkerke en Mathias Dekanck uit Roeselare en Izegem. “Maar toegegeven, de locatie hier is heel erg mooi. En er is ook veel schaduw, wat bij dit weer wel echt welkom is.”

Jona Martin, Nathalie Vandenbrande, Gregory Vandaele en Klaudia Al Rashdan kwamen uit Antwerpen naar Avelgem afgezakt. “Omdat het zo’n kleinschalig, gezellig festival is. Die grote festivals zeggen ons niet zoveel. Van de verfrissing hier bij de vernevelaars maken we handig gebruik. Het is toch nét iets te warm om perfect te zijn.”

